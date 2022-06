Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ukradl téměř 100 lahví alkoholu

POCINOVICE - Neznámý pachatel násilným způsobem vnikl do vnitřních prostor rodinného domu, odkud odcizil mimo jiného téměř 100 kusů lahví alkoholu. Způsobil škodu ve výši 35 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení policie Kdyně přijali dne 3. června 2022 v odpoledních hodinách oznámení o vloupání do rodinného domu v obci Pocinovice. K činu došlo v době od 29. května 2022 do 3. června 2022. Dosud neznámý pachatel násilným způsobem vnikl do vnitřních prostor rodinného domu, odkud odcizil téměř 100 kusů lahví tvrdého alkoholu, příruční pokladny, mechanickou kasu, kalkulačku a balení vstupenek. Svým jednáním pachatel způsobil škodu ve výši 35 tisíc korun. Kdyňští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež, případem se nadále zabývají, pátrají po pachateli a odcizených věcech.



nprap. Barbora Šmaterová

6. června 2022

