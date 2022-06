Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Trest mu měl za pár dní skončit

DOMAŽLICE – Muž řídil nákladní vozidlo, ačkoliv měl soudem uložený trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 60 měsíců. Uložený trest mu měl tento týden skončit.

Domažličtí policisté zahájili úkony trestního řízení po podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání proti šestadvacetiletému muži. Podezřelý dne 3. června 2022 v podvečerních hodinách řídil bez vážného důvodu nákladní vozidlo tovární značky Volkswagen z obce Domažlice do obce Stráž. Cestou zpět do obce Domažlice sjel u poutního místa poblíž kostela svatého Vavřince z pozemní komunikace na louku, prudce zatočil a vozidlo převrátil na bok. Uvedeného jednání se muž dopustil i přesto, ačkoliv věděl, že mu byl uložen rozhodnutím Okresního soudu v Domažlicích trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 60 měsíců, a to v době trvání od měsíce června 2017 do druhé poloviny tohoto týdne. Případ nadále prověřují policisté z obvodního oddělení policie Domažlice.



nprap. Barbora Šmaterová

6. června 2022

