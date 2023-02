Tisková zpráva SENIOR

„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začínal telefonát, který seniora často připravil o vysoký finanční obnos. V některých případech dokonce i o celoživotní úspory. Nyní si senioři mohou oddychnout. Organizátor podvodných telefonátů skončil s obviněním ve vazební věznici v Ostravě.

Na konci ledna skončil ve vazbě muž ze Slovenska, který byl obviněn z organizování okrádání seniorů v našem pohraničí. Obětmi byli senioři zejména z Ústecka, Liberecka a Karlovarska. Skupina se v období od srpna do září roku 2021 měla dopustit nejméně sedmadvaceti případů podvodných telefonátů seniorům. Ti byli kontaktováni na pevných linkách nebo následně i na mobilních telefonech prostřednictvím předplacených SIM karet. Muž byl zadržen na území Německé spolkové republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu a poté předán do České republiky. Nyní se nalézá ve vazbě. Obviněn byl ze zločinu podvodu a přečinu vydírání. Sedmačtyřicetiletý muž původem ze Slovenska se spolu s dalšími zaměřil na ty nejvíce zranitelné – seniory. Těm vytipovaným volali se smyšlenou legendou o zraněném rodinném příslušníkovi nebo příbuzném ve finanční nouzi.

Jak to celé probíhalo?

Legenda dopravní nehoda

Vytipování seniora probíhalo stejně jako v předchozím případě. Poté, co pachatelé seniora vyhledali, kontaktovali ho na jeho pevné telefonní lince. Vydávali se za nemocničního lékaře a seniorovi lživě tvrdili, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Příbuzný se měl údajně domluvit s poškozenými na finančním vyrovnání, aby se vyhnul trestnímu postihu. Vnuk, který dopravní nehodu způsobil však v důsledku překousnutého jazyka či rozrušení nemohl mluvit, a proto volají jeho jménem. Po seniorovi požadovali nemalé finanční částky v řádech stovek tisíc korun. Senioři v emočním rozrušení a s cílem svému blízkému pomoci, požadovanou částku přislíbili a dále se řídili pokyny volajících pachatelů. V některých případech senioři finanční hotovost předali vyslanému poslovi, v jiných uskutečnili převod na účet v bance. V jednom případě seniorka lež odhalila, pachatelé ji začali vyhrožovat unesením a usmrcením jejího syna, pokud požadovaný finanční obnos neposkytne.

I zde byli naši kriminalisté úspěšní. Podařilo se zadokumentovat sériovou trestnou činnost organizované skupiny pachatelů ze Slovenska a Německa na území České republiky, a zajistit takové důkazy, které vedly k trestnímu stíhání jednoho z organizátorů. Ten se však před policií skrýval a proto byl na základě požadavku policie a dozorujícího státního zástupce soudem vydán evropský zatýkací rozkaz. Na základě tohoto zatykače se podařilo nebezpečného pachatele zadržet již na podzim roku 2022 v Německu. Po jeho rychlém předání do České republiky následovali všechny potřebné kroky justice a muž tak skončil ve vazbě.



Legenda VNUK

Organizovaná skupina si v elektronickém telefonním seznamu pevných linek vyhledávala seniory. Vodítkem pro podvodníky byla nyní již méně užívaná křestní jména (například Božena, Marie, Alois apod.), ale také lokalita bydliště. Pachatel poté zavolal seniorovi s legendou, že je jeho příbuzným, nejčastěji vnukem. A poprosil ho o půjčku v řádech desítek až stovek tisíc korun. V případě, že senior neměl hotovost, byl případně požádán o zapůjčení šperků. Jako důvod naléhavosti půjčky byl uváděn chybný převod peněz na špatný účet, a to zejména se zaplacením zálohy na koupi nemovitosti nebo vozidla. V případě, že senior peníze (šperky) přislíbil, dostal instrukce, jak vše zabalit a předat řidiči taxislužby, který si pro ně přijede. Součástí instrukcí byla také platba za taxi. Další z kompliců sháněl taxi v okolí bydliště seniora s tím, že potřebuje přepravu balíčku k polským hranicím. Při převzetí balíčku s penězi nebo šperky od poškozeného seniora dostal zaplaceno za cestu mezi pěti až sedmi tisíci Kč. Následně řidič taxi odjel k polským hranicím, kde balíček předal polskému taxikáři. Ten jej odvezl dále do Polska a předal další osobě nebo již pachateli. Právě v Polsku se díky velmi dobré mezinárodní policejní spolupráci podařilo zadržet další pachatele z České republiky a Polska, a tím se podařilo zabránit v dalším páchání této vysoce nebezpečné trestné činnosti.

Přestože se podařilo ukončit činnost dvou organizovaných skupin a v současné době nejsou v České republice zaznamenány další případy s těmito legendami, Je potřeba mít na paměti, že trestná činnost cílená na seniory neustává. V poslední době jsme zaznamenali legendy nové. Proto prosíme o jejich sdílení, aby naši prarodiče nebyli další obětí:

Falešný policista - muž vydávající se za policistu (kriminalistu), který kontroluje seniorům bankovky s tvrzením, že bulharský gang dal do oběhu falešné bankovky.

Kontrola odpadů - pachatelé muž a žena. Žena zazvoní na byt seniora s tím, že provádí kontrolu odpadů v bytě. Chce, aby senior/ka na různých místech bytu (koupelna, kuchyně) pustil vodu a různě nastavoval průtok vody. Žena nechává pootevřené dveře do bytu pro svého komplice, který se do bytu dostává, prohlíží byt a krade finanční hotovost a další cennosti.

Syn sousedů - pachatel muž si nejprve zjistí, kdo bydlí v domě (jména na zvoncích, schránkách). Následně zazvoní na seniora a vydává se za syna sousedů s tím, že chce půjčit peníze na nákup ochranných pomůcek. Vždy si nejprve řekne o částku 2.000,-Kč, kterou někdy navyšuje podle toho, jakou vidí hotovost u seniora. Napíše i potvrzení o zápůjčce finanční hotovosti.

Oprava domu - skupina pachatelů projíždí okolo rodinných domů, když zaznamená u rodinného domu seniora, zastaví s tím, že provádí opravy domů a vnutí se seniorům na pozemek. Konstatují, že dům nutně potřebuje opravu a začnou předstírat práce na opravě zdiva, okapů, apod. Se seniorem sepíší smlouvu, kterou si však ponechají a přinutí/přemluví ho k předání zálohy na provedenou práci, která bývá nesmyslně nadsazená. Poté odjedou a žádnou práci již neprovedou.



kpt. Jakub Vinčálek

tiskové oddělení PP ČR

7. února 2023

