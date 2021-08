Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Technik distributora elektřiny přerušil dodávku do bytu

CTIBOŘ – Muž si dodávku elektřiny neoprávněně obnovil zásahem v elektrorozvodné skříni. Škoda, kterou způsobil, dosáhla téměř 60 tisíc korun.

Tachovští policisté včerejšího dne sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 26letému muži ze Ctiboře. Ten měl provést na konci ledna letošního roku neoprávněný zásah v elektrorozvodné skříni poté, co došlo ze strany technika distributora elektřiny k přerušení dodávky do bytu podezřelého. Podezřelý svým zásahem opětovně, neoprávněně obnovil dodávku elektřiny do bytu, a to v době od konce ledna do konce května letošního roku, kdy došlo ze strany pracovníků distributora elektřiny k demontáži elektroměru. Podezřelý muž svým jednáním způsobil škodu na odebrané elektřině za více než 48 000 korun a na dalších nákladech vznikla škoda za více než 9 000 korun.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

18. 8. 2021

