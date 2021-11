Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Tachovští dopravní policisté hledají svědky

TACHOV - Neznámý řidič po bočním střetu s druhým autem ujel, aniž by si splnil svoji zákonem stanovenou povinnost.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala 25. listopadu letošního roku kolem 8:55 hod. v Tachově v Zámecké ulici, kde mělo dojít k bočnímu střetu osobního vozidla značky Kia, které jelo ve směru do Mánesovy ulice a protijedoucího neznámého vozila černé barvy, pravděpodobně značky Volkswagen. Jeho zatím neustanovený řidič měl dle tvrzení řidičky vozidla Kia najet při míjení se ke středu komunikace, kde došlo ke střetu zpětných zrcátek. Neznámý řidič měl po střetu s vozidlem zastavit u parkoviště v Husitské ulici, avšak poté měl pokračovat ve směru k náměstí, aniž by si splnil zákonem stanovenou povinnost.

V souvislosti s tím dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k řádnému prošetření uvedené nehody a k ustanovení viníka, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

26. 11. 2021

