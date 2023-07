Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Světový den prevence tonutí

BEROUNSKO – Policisté upozorňují na bezpečnost u vodních ploch.

Právě na 25. července připadá Světový den prevence tonutí, který vyhlásila OSN. Jedná se o den, kterým si celosvětově připomínáme zásady bezpečného chování u vody a ve vodě. Tonutí je často rychlé a tiché. Riziko smrti utopením rapidně vzrůstá v letních měsících. Roční počty utonulých v České republice se dlouhodobě drží okolo 180 – 200 osob. Tyto počty nezahrnují počet osob českých občanů utonulých v zahraničí ani těch, kteří tonutí sice přežili avšak s trvalými následky. Děti patří mezi nejohroženější skupiny, a to proto, že nemají dostatečnou fyzickou kondici, často nemají plavecké schopnosti (případně ne úplně dokonalé) a zároveň neodhadnou možná rizika jako například hloubku, proud a další. Utonutí je u nás druhou nejčastější příčinou úrazové smrti dětí.

Každý z nás může pro snížení rizika přispět opatrností a prevencí. Bezpečnostní prvky by neměly být pouze u zahradních bazénů, ale začínat by měly již v domácím prostředí. Na možná rizika upozorňujeme v rámci kampaně Bezpečně u vody. A co můžete udělat vy pro vaše bezpečí?

K základním zásadám patří:

Nikdy nenechávejte dítě ve vaně, bazénu ani poblíž vodních jezírek samotné – doporučujeme, aby zodpovědnost za dítě měla jedna osoba. Čím víc lidí, tím hrozí větší riziko toho, že nabydeme dojmu, že se „někdo“ postará.

K nejbezpečnějšímu zabezpečení bazénů patří pevné zastřešení, nikoliv pouze folie, která sice zabrání vniknutí nečistot do vody, ale nezabrání vpadnutí dítěte.

Zabezpečte rovněž okrasná jezírka a další podobné plochy.

Pozor na vodní nádrže, koryta s vodou či vědra.

Nechoďte plavat sami ani bezprostředně po jídle.

Samozřejmostí je absence alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek.

Při plavání je důležité nepřecenit vlastní schopnosti.

Riziko různých úrazů zásadně roste při skákání do neznámých vod – jediným skokem si můžete natrvalo změnit život.

Děti by měly mít při plavání kvalitní plavecké pomůcky, které by měly být umístěny pevně na těle tak, aby nedošlo k samovolnému uvolnění z dítěte.

Plavecké pomůcky v podobě záchranných vest doporučujeme rovněž všem vodákům.

Na Berounsku jsme za posledních 5 let řešili celkem 5 utonutí, přičemž ve všech případech se jednalo o úmrtí dospělé osoby. V 1 z případů úmrtí dospělého, sehrál hlavní roli alkohol a přecenění vlastních schopností. Doporučujeme nepodceňovat rizika voda naučit se první pomoc, která se nejen u vody může hodit.

Přejeme všem krásné a bezstarostné léto.

Zdroj: www.bezpecnedetstvi.cz

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

25. července 2023

