Bezpečně u vody 2022

Dnes jsme ve Žlutých lázních zahájili sedmý ročník bezpečnostního opatření Bezpečně u vody. Celé léto se budeme setkávat u vody i ve vodě s návštěvníky vodních ploch a předávat vůdcům malých plavidel, plavcům, dětem a jejich rodičům informace o tom, jak chránit své osobní bezpečí i svůj majetek.

Vodní sporty a řada rekreačních aktivit na vodních plochách patří neodmyslitelně ke každé letní sezóně. Setkáváme se ale s případy, kdy vodní radovánky skončí nepříjemným zážitkem nebo dokonce tragédií. Uvědomujeme si proto, že pouhý dohled a případné trestání porušení zákona nestačí. „V rámci tohoto opatření proto již několik let oslovujeme veřejnost i s radami, co lze udělat pro zvýšení bezpečí. Témata jako bezpečí koupajících se dětí, bezpečnost posádky plavidla, bezpečnost plavců, skoky do neznámé vody a dodržování pravidel všech účastníků v plavebním provozu jsou rozhodně na místě. Cílíme hlavně na děti a jejich rodiče. Nezapomínáme ani na bezpečnost osobního majetku či vozidel, které s sebou návštěvníci různých koupališť, kempů a dalších vodních ploch mají,“ přibližuje první náměstek policejního prezidenta genmjr. Tomáš Lerch.

Aktivity navázané na Bezpečně u vody se budou odehrávat od 1. 6. do 30. 9. na území celé České republiky. „Podílet se na nich budou policisté z poříčních oddělení, ale i obvodních oddělení, v jejichž působnosti jsou významné vodní plochy a toky. Spolupracovat budou na regionální úrovni také s policejními preventisty. Osvětovou část bezpečnostního opatření považujeme totiž za velmi důležitou, a i proto jsem velmi rád, že se na této naší aktivitě dlouhodobě podílí Státní plavební správa, ale i subjekty z civilního sektoru, jako jsou realizátoři preventivního projektu U vody bez nehody,“ popisuje ředitel ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR plk. Petr Sehnoutka, s kým se bude veřejnost u vody i ve vodě po celé léto setkávat.

Spolupráci oceňuje také ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová, která dodává: „Vnímáme, že je důležité prezentovat dobré příklady, aby bylo na vodních plochách co nejbezpečněji. I v letošním roce se proto vedle represivní kontrolní stránky budeme věnovat i osvětové a preventivní činnosti.“

Nové preventivní spoty

Novinkou v opatření Bezpečně u vody jsou v tomto roce vzdělávací spoty, které budeme prezentovat primárně na webových stránkách i sociálních sítích Policie ČR, ale také s nimi budou pracovat policejní preventisté na besedách s dětmi, a to zejména v období před letními prázdninami nebo na letních táborech. Spoty se věnují tématu bezpečného koupání, bezpečnosti na plavidlech, zodpovědnému plavání i nebezpečí skoků do neznámé vody a vzhledem k tomu, že jsou cílené zejména na děti, jsou stylizovány do podoby počítačových her, kdy při chybném postupu herní život skončí známým GAME OVER. Ve spotech je šance na druhý pokus, ta v reálném životě ale nepřichází, proto je potřeba zejména děti vést k bezpečnému chování. Naším hlavním cílem je proto upozorňovat děti, ale i jejich rodiče, na používání odpovídajících plovacích a záchranných pomůcek, na důležitost správného vyhodnocení plaveckých schopností a dovedností i aktuálního stavu. V neposlední řadě připomínáme nezbytnost znalosti vodního terénu, zejména ve vztahu k hloubce či podvodním útvarům při skocích.

Všem milovníkům vodních radovánek přejeme pohodové a bezpečné léto.

pplk. Veronika Hodačová

oddělení prevence Policejního prezidia ČR

31. 5. 2022

Reportáž ze zahájení Bezpečně u vody 2022, Žluté lázně, 31. 5. 2022

