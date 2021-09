Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Stříbrští policisté zadrželi pachatele série krádeží

STŘÍBRSKO, KONSTANTINOLÁZEŇSKO – Pro svůj poslední lup si 35letý pachatel přijel na babetě. Způsobil při tom škodu na odcizených a poškozených věcech, která přesáhla sto sedmdesát tisíc korun.

Ve druhé polovině srpna letošního roku zahájil policejní komisař trestní stíhání 35letého muže, kterého obvinil z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Na základě provedeného šetření a důsledné práce policistů se díky zadržení uvedeného muže podařilo objasnit sérii vloupání do různých objektů na Konstantinolázeňsku a Stříbrsku. Obviněný muž se přiznal i k dalším skutkům, které spáchal mimo tachovský okres. Těmi se zabývají místně příslušné součásti policie.

Policisté muže viní z toho, že ze 7. na 8. srpna letošního v obci Konstantinovy Lázně poškodil skleněnou výplň okna jedné prodejny, do které následně vnikl a odcizil z ní různé cukrovinky a potraviny v hodnotě téměř 2 000 korun. Následně odcizil drobné mince v hodnotě 500 korun.

Po tomto činu pokračoval ve svém protiprávním jednání dál v uvedené obci, kde se za pomoci dřevěných štaflí, které nalezl v uzamčené kůlně, vloupal do jednoho penzionu. Z ubytovacího zařízení odcizil pánské kolo a dětský elektroskútr, čímž majiteli způsobil škodu za více než 23 000 korun.

Další noc se zloděj přemístil na Stříbrsko, kde se v jedné malé obci vloupal do tamního hostince. Uvnitř poškodil uzamčenou zásuvku, ze které odcizil finanční hotovost ve výši 2 000 korun a dalších 6 000 korun odcizil společně s kasírtaškou. Dále prošel do chodby, ze které se dostal do prostor prodejny smíšeného zboží, odkud za pomoci násilí ze zásuvky pokladny odcizil finanční hotovost ve výši 4 000 korun.

Po třech dnech pachatel pokračoval v krádežích opět v Konstantinových Lázních. Tentokrát přes noc vnikl do skladu jednoho objektu, ze kterého odcizil zednickou sekyru. Poté prošel skladem a za pomoci násilí se dostal do zadní části restaurace. Odtud odcizil například finanční hotovost ve výši 60 000 korun, karton cigaret a čtyři lahve alkoholu, čímž způsobil celkovou škodu na odcizených a poškozených věcech za více než 68 000 korun.

Poté se pachatel přesunul opět na Stříbrsko, konkrétně do Kladrub, kde v noci z 15. na 16. srpna vnikl na pozemek jednoho rodinného domu, kde ve dveřích nalezl svazek klíčů, za pomoci kterých se dostal do zahradního domku. Ten prohledal a odcizil z něj pánské cyklistické boty a dvě jízdní kola, přičemž na jednom z nich byla dětská sedačka. Za použití nalezených klíčů pak vnikl do samotného rodinného domu. I ten prohledal a odcizil z něj různé oblečení a obuv, dámskou kabelku s peněženkou, ve které se nacházely osobní doklady, finanční hotovost ve výši 400 korun a platební karta. Dále odnesl pánskou peněženku s osobními doklady, platební kartou a finanční hotovostí ve výši 500 korun. Svým jednáním pachatel v tomto případě způsobil škodu přesahující 51 000 korun.

V té samé ulici a ve stejnou dobu vnikl pachatel na oplocenou zahradu dalšího domu, odkud odcizil pánské kolo a z nezajištěné plechové boudy vzal křovinořez. Tentokrát způsobil škodu ve výši 10 000 korun.

Po uvedených dvou případech stříbrští policisté ve spolupráci s kriminalisty nalezli při širším ohledání místa důležité stopy, na základě kterých se jim podařilo pachatele následující den zadržet poblíž Kladrub. Překvapili ho v ranních hodinách, když si přijel pro svůj uschovaný lup na babetě.

S ohledem na jednání obviněného muže, podal policejní komisař státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soud návrh akceptoval, a tak se dotyčný nachází v současné době již ve vazební věznici.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

1. 9. 2021

