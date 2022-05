Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střety se zvěří

TACHOVSKO – Za včerejší službu evidují dopravní policisté tři střety se zvěří.

Včerejšího dne řešili dopravní policisté tři střety s lesní zvěří. Hned ráno, krátce před 5:00 hod., narazil 48letý řidič s vozidlem Škoda Fabia do srny, která mu náhle vběhla do jízdní dráhy u obce Újezd pod Přimdou. K dalšímu střetu se zvěří došlo kolem 21:15 hod., kdy policisté vyjížděli k obci Kladruby. Tam 48letý muž narazil do srny, která po střetu z místa utekla. Poslední případ se stal kolem 22:00 hod., kdy řidička vozidla Dacia jedoucí od Stráže na Borek nestihla včas reagovat na srnu, která jí vběhla do jízdní dráhy, a přední částí vozidla do ní narazila. I v tomto případě srna z místa utekla. Škodu na všech třech vozidlech policisté odhadli na celkových 70 000 korun.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

20. 5. 2022

