Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Srážka vozidla s motocyklem

SUŠICE - V sobotu ve smyku narazil řidič s vozidlem do motocyklisty.

V sobotu 16. listopadu 2019 jel po Sušici sedmačtyřicetiletý muž z obce na Sušicku s vozidlem značky VW Polo. Řidič jel s vozidlem po ulici Krátké, na křižovatce odbočoval vpravo do ulice Nuželické, kde projížděl řidič na motocyklu ČZ 175, dostal se do smyku i došlo ke střetu a motocyklista spadl. Zraněný místní dvaašedesátiletý muž byl převezen k ošetření do nemocnice v Klatovech.

Dechové zkoušky byly u obou účastníků dopravní nehody s negativními výsledky.

Odhadnutá hmotná škoda činí 7 tisíc korun.

nprap. Ladmanová Dana

18. listopadu 2019

