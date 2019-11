Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Gentleman silnic

KLATOVY - V pořadí již 193. oceněný. Muž po dopravní nehodě uhasil hořící vozidlo a takto zachránil životy dvou mužů.

Zachránce pan Popelík Václav, působí na Klatovsku a 18. listopadu 2019 od zástupce České pojišťovny a.s. převzal titul Gentleman silnic a tímto se stal 193. oceněným zachráncem v České republice. Poděkování převzal i od zástupců Územního odboru Policie ČR Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje v Klatovech plk. Ing. Antonína Šmída a npor. Mgr. Tomáše Šafaříka.

V letošním roce jsme na teritoriu Klatovska zaevidovali při dopravních nehodách muže, jenž neváhal poskytnout rychlou a bezprostřední pomoc účastníkům dopravní nehody.

Průběh dopravní nehody:

Po komunikaci II. třídy číslo 191 jel dne 9. února 2019 řidič s osobním vozidlem tovární značky Škoda Felicia. Třicetiletý muž z Klatov jel ve směru od obce Klatovy na Ostřetice.

Ve 12.50 hodin, v obci Chaloupky najel na vodící čáru, snažil se ovládat vozidlo, dostal se do smyku, vyjel vpravo mimo komunikaci, kde levým bokem vozidla narazil do stromu. Po nárazu začalo vozidlo hořet a svědek události pan Popelík požár začal hasit svými hasicími přístroji a přivolal hasiče. Tento svědek a zároveň zachránce, stačil uhasit oheň před jeho rozšířením do kabiny vozidla a příjezdem HZS.

Muž byl u domu., kdy viděl vozidlo ve smyku a jeho náraz do stromu i jeho vzplanutí. Přiběhl s malým hasičským přístrojem, začal hasit oheň, což se mu z počátku nepodařilo, přinesl i další velký přístroj a oheň uhasil.

Zraněný řidič byl uvnitř zaklíněn, nemohl vozidlo opustit a následně byl letecky transportován do nemocnice v Plzni, jeho spolujezdec do nemocnice v Klatovech.

Pan Popelík svým jednáním zachránil život řidiče vozidla po dopravní nehodě.

Gentlemanem silnic se stává osoba, která přispěje k záchraně života nebo pomůže účastníkům při závažné dopravní nehodě. Ocenění dostávají certifikát za záchranu života po závažné dopravní nehodě a věcný dar.

nprap. Ladmanová Dana

19. listopadu 2019

