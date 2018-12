Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Další pokus vraždy

Hádku a následnou potyčku řešil s nožem v ruce. Teď mu za to hrozí až osmnáct let.

Během uplynulých svátků řešili krajští kriminalisté hned dva případy, které jsou nyní kvalifikovány jako zvlášť závažný zločin vražda, oba naštěstí ve stádiu pokusu.

O jednom z těchto případů jsme již informovali v průběhu včerejška a dneška, kdy veškeré informace najdete pod tímto odkazem https://www.policie.cz/clanek/po-napadeni-skoncila-v-nemocnici.aspx

Druhý případ se odehrál pětadvacátého prosince v ulici Zacharská v Praze 9, kde se dostali „do křížku“ dva muži ve věku jednatřicet a čtyřiapadesát let.

Mezi muži došlo nejprve k verbální rozepři, která ale přerostla v oboustranný fyzický konflikt. Potyčku nakonec ukončil starší z mužů poměrně nesmlouvavě tak, že bodl svému sokovi nůž s téměř dvaceti centimetrovou čepelí do břicha.

Jednatřicetiletý muž skončil v péči záchranářů, kteří ho promptně převezli do nemocnice. Čepel nože totiž pouze o několik málo milimetrů minula životně důležité orgány. Pokud by byly tyto orgány zasaženy, nastala by, dle tvrzení lékařů, u zraněného smrt během několika málo minut.

Na základě všech těchto skutečností je nyní čtyřiapadesátiletý muž stíhán pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stádiu pokusu.

por. Mgr. Tomáš Hulan 27. 12. 2018

vytisknout e-mailem Google+