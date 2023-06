Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Rokycanští kriminalisté šetří dopravní nehodu s tragickými následky

DÁLNICE D5 - Pomoci k objasnění by jim mohly záznamy z palubních kamer řidičů. Obracejí se proto na veřejnost, zda někdo tyto záznamy má a poskytne je pro vedené trestní řízení.

Kriminalisté oddělení obecné kriminality Rokycany šetří dopravní nehodu, ke které došlo dne 18. června 2023 v 08:18 hodin v prostoru 44. kilometru dálnice D5 ve směru jízdy na Rozvadov. Dosud neznámý řidič jel s osobním motorovým vozidlem tovární značky Opel Astra s mezinárodní poznávací značkou PL. Z nezjištěných příčin vyjel z jízdního pruhu vlevo ve směru jízdy na nezpevněnou část u středových svodidel, se kterými se střetl levou přední částí vozidla, po střetu strhl řízení prudce vpravo a pokračoval s vozidlem přes levý a pravý jízdní pruh dálnice, odstavný pruh až k pravým krajním svodidlům, se kterými se také střetl. Při tom se vozidlo vymrštilo do vzduchu vpravo mimo těleso dálnice, poté vozidlo narazilo do stromů na snižujícím se travnatém svahu, dopadlo do trávy vpravo ve směru jízdy mimo dálnici a zůstalo zde ležet na pravém boku opřené o strom. Při vymrštění vozidla z něj vypadl muž dosud nezjištěné totožnosti a zůstal venku ležet bez známek života.

Kriminalisté zahájili úkony trestního pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti a případem se zabývají. Zjistili, že vozidlo mělo dne 18. června 2023 jet po dálnicích v České republice od hranic se Slovenskou republikou, a to přes Břeclav, Brno, Prahu ve směru jízdy na Plzeň. Ráno v pět hodin téhož dne bylo spatřeno poblíž hranic se Slovenskou republikou. Pomohly by kamerové záznamy z palubních kamer z vozidel případných svědků či kamerové záznamy v blízkosti čerpacích stanic poblíž popisované trasy vozidla nebo jakékoliv další informace k havarovanému vozidlu. Majitelé těchto záznamů se mohou přihlásit na tísňovou linku policie 158.



21. června 2023

