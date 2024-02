Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řídil nákladní soupravu pod vlivem alkoholu

ROKYCANSKO – Kriminalisté řidiče obvinili ze spáchání zločinu obecné ohrožení. Se dvěma a půl promile ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, vydal je v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti.

Dne 19. února 2024 krátce po devatenácté hodině přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení řidiče jedoucího po dálnici D5, že na 73. kilometru jede neosvětlený kamion a že kličkuje ze strany na stranu. Operační důstojník ihned vyslal oznámení prověřit hlídku policistů dálničního oddělení Svojkovice. Ti jízdní soupravu našli a řidiče zastavili k provedení silniční kontroly. Z jeho dechu byl cítit alkohol. Policisté řidiče vyzvali k dechové zkoušce, ale ten nebyl na několik desítek pokusů řádně dechovou zkoušku provést. Přitom policisty slovně napadal a urážel. V kabině řidiče byla nalezena prázdná láhev vodky. Asi po hodině se dechová zkouška podařila, výsledek byl 2,52 promile alkoholu v dechu. Lékařské vyšetření spojené s odběrem krve řidič odmítl. Policisté ho převezli na služebnu, kde se stále choval agresivně, chtěl odejít a vrátit se do vozidla. Případ byl postoupen kriminalistům.

Ti včera sedmatřicetiletého řidiče obvinili ze spáchání zločinu obecné ohrožení, kterého se měl dopustit tím, že po předchozím požití alkoholických nápojů nebyl schopen bezpečně a s jistotou ovládat motorové vozidlo. S nákladním tahačem Mercedes a návěsem Schmitz Cargobull jel po dálnici D5 ve směru od Rozvadova na Prahu, v době, kdy již byla tma, měl u tahače zapnuté pouze denní svícení a na návěsu neměl zapnuté vůbec žádné osvětlení. Po dálnici kličkoval, v několika případech vytlačil z jízdních pruhů motorové vozidla, která aby se vyhnula srážce, zajela do odstavného pruhu. V době, kdy byl předjížděn policisty, začal rovněž bezdůvodně přejíždět do jiného jízdního pruhu, načež musel policista najet ke středovým svodidlům, aby zabránil střetu. Svým jednáním tak řidič ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, které úmyslně vydal v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti, když řídil po dálnici těžkou a rozměrnou jízdní soupravu, jejíž řízení klade na řidiče zvýšené nároky. Způsob jeho jízdy byl hazardní a je jen dílem náhody, že nezapříčinil žádnou dopravní nehodu. Kriminalisté státnímu zástupci doručili podnět k podání na vzetí obviněného do vazby.

V souvislosti s tímto případem se obracíme na případné svědky jízdy tohoto řidiče nebo řidiče, kteří byli jeho jízdou ohroženi nebo omezeni, aby kontaktovali policisty na tísňové lince policie 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

22. února 2024

