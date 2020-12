Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidička narazila do stromu

DRAŽENOV - Po smyku vyjela do protisměru, dále mimo komunikaci, kde narazila do stromu. Vozidlo bylo odraženo dále do sadu a skončilo na střeše.

Dne 18. prosince 2020 v 13:20 hodin došlo na silnici I. třídy č. 22 mezi obcemi Domažlice a Draženov k dopravní nehodě. Čtyřiadvacetiletá řidička osobního vozidla tovární značky Peugeot jela ve směru na obec Draženov. Nepřizpůsobila rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám. Při projíždění pravotočivé zatáčky dostala na mokrém povrchu silnice smyk, přejela do protisměru a vlevo mimo komunikaci, kde narazila do stromu. Při nárazu došlo k vyvrácení a přeražení kmene stromu, vozidlo bylo dále odraženo do ovocného sadu, kde havarovalo na střeše. Při dopravní nehodě řidička utrpěla lehké zranění. Požití alkoholu před jízdou u ní policisté vyloučili dechovou zkouškou. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 50 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

21. prosince 2020

