Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidiči nejeli vpravo co nejblíže při pravém okraji komunikace

VRÁNOV – Při průjezdu zatáčkou došlo ke střetu jejich vozidel. Dopravní nehoda se obešla bez zranění osob.

Dne 16. prosince 2021 v 15:45 hodin došlo na místní komunikaci v obci Vránov k dopravní nehodě. Osmačtyřicetiletý řidič osobního vozidla tovární značky Volkswagen Polo jedoucí od silnice I. třídy č. 26 do centra obce Vránov nejel s vozidlem vpravo co nejblíže při pravém okraji pozemní komunikace, kde při průjezdu mírnou pravotočivou zatáčkou bočně narazil do osobního automobilu tovární značky Nissan Pathfinder třiasedmdesátiletého řidiče, který při jízdě od centra obce Vránov na silnici I. třídy č. 26 při průjezdu mírnou levotočivou zatáčkou vpravo co nejblíže při pravém okraji komunikace. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Škoda na každém vozidle byla vyčíslena na 5 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

17. prosince 2021

vytisknout e-mailem