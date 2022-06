Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič narazil do stromu

MÝTO – Předtím v zatáčce vjel do protisměru, dále na nezpevněnou krajnici a do příkopu.

Dne 17. června 2022 v 15:10 hodin jel třicetiletý řidič s osobním vozidlem tovární značky Ford Mondeo po silnici II. číslo 605 od obce Mýto směrem na obec Holoubkov. Při projíždění mírné pravotočivé zatáčky vjel do protisměru, následně na nezpevněnou krajnici a dále do silničního příkopu, kde s vozidlem narazil do vzrostlého listnatého stromu. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění šestiletého chlapce, který seděl vzadu připoutaný v autosedačce. K dalšímu zranění osob nedošlo. Alkohol u řidiče byl vyloučen dechovou zkouškou. Při dopravní nehodě vznikla na vozidle škoda ve výši 100 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté dopravního inspektorátu v Rokycanech.



por. Mgr. Dagmar Brožová

20. června 2022

