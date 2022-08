Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič dopravní nehody nedýchal přes 3,60 promile

BŘEZÍ – Opilého řidiče, který způsobil dopravní nehodu a z místa ujel, vypátrali domažličtí dopravní policisté do několika minut. Nadýchal přes 3,60 promile.

Dne 25. srpna 2022 v ranních hodinách vyjížděli policisté z dopravního inspektorátu Domažlice k dopravní nehodě, ke které došlo na pozemní komunikaci I. třídy č. 26 v obci Březí.

Řidič osobního vozidla tovární značky Škoda při projíždění obcí najel levou stranou vozidla na středový ostrůvek, kde narazil do svislé dopravní značky "Přikázaný směr objíždění vpravo" a poškodil na vozidle levé přední a levé zadní kolo. Po dopravní nehodě dotyčný muž nezastavil a s vozidlem po prázdných pneumatikách dojel do nedaleké obce, kde ho během několika mála minut vypátrala policejní hlídka z dopravního inspektorátu Domažlice. Řidič se následně podrobil odbornému měření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem, které bylo provedeno ověřeným přístrojem. První dechová zkouška u muže prokázala pozitivní výsledek, a to přes 3,60 promile, při druhé dechové zkoušce se na displeji přístroje ukázala hodnota 3,36 promile. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil a uvedl, že před jízdou vypil 0,25 l vodky. Na výzvu policisty se dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve.

Při nehodě nedošlo k žádnému zranění. Na osobním vozidle byla dopravní nehodou vyčíslena škoda na částku 50 tisíc korun a na svislé dopravní značce pak ve výši 2 tisíce korun. Nehodou se nadále zabývají domažličtí dopravní policisté.

nprap. Barbora Šmaterová, Dis.

26. srpna 2022

