Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Prodával marihuanu, byl odhalen

ROKYCANSKO - Policisté za prodej omamných a psychotropních látek stíhají třiadvacetiletého muže.

Včerejšího dne policejní komisař zahájil trestní stíhání mladého muže z Hrádecka, kterého obvinil ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Muž, kterého se kriminalistům podařilo odhalit operativním šetřením, měl v období do měsíce dubna 2019 do září 2021 v místě svého bydliště a na různých místech v obci na Hrádecku neoprávněně prodat, ve více jak stovce případů, sedmdesát gramů marihuany. Nedovolenou látku si obstarával za účelem vlastního užití a dalšího prodeje s úmyslem přivydělat si. Tímto protiprávním jednáním pěti různým osobám prodal nelegální látku za více jak patnáct tisíc korun. Případem se nadále zabývají kriminalisté ze služby kriminální policie a vyšetřování z Rokycan. V případě uznání viny hrozí muži v pravomocném rozhodnutí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.





por. Bc. Hana Kroftová

4. ledna 2022

