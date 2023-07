Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Přišla o dva miliony

KLATOVSKO – Poškozená žena se s podvodníkem seznámila prostřednictvím internetové seznamky. Důvěřivost ji stála přes dva miliony korun.

Kriminalisté z územního odboru Klatovy se zabývají případem podvodného jednání na internetu. Poškozená žena se ke konci loňského roku seznámila přes jednu z internetových seznamek s dosud neznámým mužem, údajně Američanem pracujícím v Evropě jako vedoucí na stavbě. Nějakou dobu si spolu dopisovali. Muž jí následně nabídl možnost výhodného investování prostřednictvím internetu. Poškozená mu poté ze svého účtu zaslala částku přes jeden a půl milionu korun. Podvodníkovi to ovšem nestačilo a ženě sdělil, že mu byly odcizeny stavební stroje a aby za ní mohl přijet do České republiky, musí stavbu dokončit, kdy by potřeboval zaslat další peníze. Poškozená mu tedy ještě poslala přes 400 tisíc korun. Údajný stavbyvedoucí s ní poté přestal komunikovat.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod a případem se nadále zabývají.



por. Barbora Šmaterová, DiS.

24. července 2023

