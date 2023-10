Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Při vymáhání dluhu napadli muže a ženu

ROKYCANSKO – Rokycanští kriminalisté obvinili dva muže z porušování domovní svobody a z loupeže. Jeden z mužů byl navíc obviněn z nedovoleného ozbrojování, když odcizil revolver.

Od poloviny února letošního roku rokycanští kriminalisté intenzivně pracovali na případu, ke kterému došlo v malé obci na Rokycansku, kam si dva muži přijeli pro dluh 15 tisíc korun. V těchto dnech případ ukončili. Zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 38 let a 32 let, kteří byli obviněni ze spáchání zločinu loupež a přečinu porušování domovní svobody spáchaných formou spolupachatelství, mladší z mužů byl navíc obviněn z přečinu nedovolené ozbrojování. Protiprávního jednání se dopustili, když okolo desáté hodiny večer neoprávněně vnikli do obydlí poškozeného a i přes jeho výslovný nesouhlas a opakované výzvy k tomu, aby dům opustili, v něm setrvali. Jeden z mužů se snažil za pomoci doneseného teleskopického obušku vymoci peníze, kdy při šarvátce došlo k fyzickému napadení poškozených. Mladší z mužů navíc v domě odcizil revolver značky Taurus a repliku nepálské dýky. Střelnou zbraň držel po nezjištěnou dobu, aniž by byl držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněných do vazby, při vazebním jednání soudce rozhodl, že obvinění budou stíháni na svobodě.



por. Dagmar Brožová

23. října 2023

vytisknout e-mailem