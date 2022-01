Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Při vloupání byl přistižen majitelem domu

PLZEŇ - Policisté zadrželi muže, který se vloupal do dvou rodinných domů. Přitom byl přistižen jejich majiteli.

Včerejšího dne krátce před osmou hodinou ráno došlo v Plzni v městské části Doubravka ke dvěma vloupáním do rodinného domu. 32letý pachatel překonal oplocení pozemku rodinného domu a ve chvíli, kdy se za použití násilí snažil dostat do domu, byl vyrušen jeho majitelem. Zloděj se dal okamžitě na útěk. Nedoběhl ovšem daleko. Na sousedním pozemku se vloupal do neobývaného rodinnéhoo domu s komerčními prostory. Ani tady ovšem neměl "štěstí". Opět ho vyrušil majitel domu, který ihned zalarmoval policii. Policisté zloděje zadrželi a následně zjistili, že to není žádný nováček, ale recidivista, který byl již v minulosti za majetkovou trestmou činnost odsouzen. Ve věci bude nyní konáno zkrácené přípravné řízení.

nprap. Michaela Raindlová

31. prosince 2021

