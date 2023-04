Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Přeshraniční pronásledování

DOMAŽLICKO - Při přeshraničním pronásledování byl poběžovickými policisty zajištěn řidič, který ujížděl policistům ze Spolkové republiky Německo.

Dne 27. dubna 2023 v 18:32 hodin přijal operační důstojník informaci o přeshraničním pronásledování vozidla tovární značky Škoda německými policisty. Ti vozidlo stavěli na jejich území, avšak řidič na znamení dané k zastavení nereagoval a začal ujíždět ve směru do České republiky přes Železnou. Do pronásledování vozidla se zapojily aktivně i naše hlídky a za deset minut po oznámení byl osmatřicetiletý řidič ujíždějícího vozidla poběžovickými policisty za použití donucovacích prostředků zajištěn v obci Štítary a umístěn do policejní cely. Zajištěno bylo i vozidlo cizince. Na případu budou dále spolupracovat domažličtí kriminalisté s německými policisty. Opět se tak potvrdila výborná spolupráce mezi Krajským ředitelství policie Plzeňského kraje s německou policií, kdy dochází k okamžitému předávání informací o pronásledování prchajícího pachatele za hranice druhého státu, koordinaci postupu a k okamžité reakci policejních hlídek na druhé straně hranice.



por. Mgr. Dagmar Brožová

28. dubna 2023

