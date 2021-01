Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Přejel do protisměru

ČÁSTKOV – Narazil čelně do protijedoucího vozidla. Z místa byl řidič převezen na ošetření do nemocnice, spolujezdkyně z druhého vozidla byla převezena blízkým příbuzným do nemocnice následně.

Tachovští policisté přijali v soboru dopoledne oznámení o nehodě, která se stala kolem 10:00 hod. na silnici u obce Částkov. Ve směru na Velký Rapotín jel 66letý řidič s vozidlem KIA. Při tom nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám a stavu a povaze komunikace. Na ujetém sněhu na vozovce nezvládl řízení, s vozidlem dostal smyk a vyjel vlevo do protisměru, kde se čelně střetl s osobním vozidlem značky Toyota, které řídil 46letý řidič. Po střetu utrpěl řidič vozidla KIA zranění, se kterým byl záchrannou službou převezený do nemocnice na další vyšetření. Osmašedesátiletá spolujezdkyně z vozidla Toyota si začala stěžovat na bolest horní části těla následně, a tak byla do nemocnice převezena svým blízkým příbuzným. Vzniklou škodu policisté odhadli na 90 000 korun, požití alkoholu u obou řidičů vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

11. 1. 2021

vytisknout e-mailem