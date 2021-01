Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Porušil několik ustanovení

TACHOV – Vjel do jednosměrné ulice, nepřizpůsobil rychlost a havaroval. Poté z místa odešel. Nakonec policisté zjistili, že je pod vlivem alkoholu.

Tachovští dopravní policisté včerejšího dne v podvečer přijali oznámení o nehodě, která se stala v 19:45 hod. v obci Tachov v ulici Okružní. Ve směru do ulice Sokolovská jel s vozidlem značky KIA Rio 40letý řidič, který nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu vozovky a svým schopnostem, po projetí pravotočivé zatáčky do zakázaného směru jízdy, nezvládl řízení, vyjel vlevo mimo komunikaci, kde přední částí vozidla narazil do kovového zábradlí, které přelomil a vyvrátil. Vozidlo poté ještě narazilo do boku domu, na kterém poškodilo fasádu, parapet, mříž okna, okap a střechu. Policisté, kteří přijeli k havárii osobního vozidla, na místě již řidiče nezastihli. Provedli proto šetření na příslušné adrese, kam řidič z místa nehody odešel. Provedená dechová zkouška byla pozitivní, přístroj naměřil hodnoty kolem 1,40 promile alkoholu. K tomu řidič uvedl, že alkohol požil až po dopravní nehodě. Zda se jeho tvrzení zakládá na pravdě, bude zřejmé až na základě výsledků lékařského vyšetření a provedených rozborů odebrané krve. Vzniklou škodu policisté odhadli na 91 000 korun.



