Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policistům pohrozil použitím granátu

PLZEŇ - Muž čelí obvinění z přečinů nebezpečného vyhrožování, ublížení na zdraví a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Za své jednání byl umístěn do vazby.

Policisté se během své služby kolikrát dostanou do obtížných situací lidských osudů, při kterých řeší nebezpečné jednání osob a nasazují své životy, aby zamezili nebezpečným situacím a ochránili ty, kteří pomoc potřebují.

Na tísňovou linku 158 jsme přijali oznámení o nebezpečném vyhrožování fyzickou likvidací. Policisté se věcí začali zabývat a zjistili, že k takovému jednání mělo dojít hned v několika případech. Na přelomu října a listopadu 2019 došlo ke slovní a fyzické rozepři mezi mladými manželi v plzeňském bytě ve Žlutické ulici. Při manželském sporu měl násilník užít nejen fyzického násilí, ale i zbraně v podobě nože. Muž ho měl užít jako výhružný prostředek v několika situacích, čímž ohrožoval nejen poškozenou manželku, ale i jejich kojence. Dne 22. listopadu 2019 poškozená z obavy, že dojde k naplnění výhrůžek jejího manžela, utekla ke kamarádce, odkud zavolala na tísňovou linku 158.

Přivolaná policejní hlídka se souhlasem poškozené prohlédla byt, zda se v něm muž nenachází a vpustila ženu do prázdné bytové jednotky. Mezitím se policisté telefonicky spojili s manželem poškozené, který se v tu dobu nacházel i s dítětem nedaleko domu a "šli mu naproti". Ten se následně opakovaně domáhal vstupu do společného bytu, a to i s dítětem v náručí. Policisté opakovaně vyzvali muže, aby zanechal svého jednání a od bytu ustoupil. Muž nereagoval. V úmyslu, že do bytu půjde, policistům oznámil, že má při sobě granát a pohrozil jim jeho užitím, přičemž si sáhl rukou pod bundu. Policisté pohotovým zásahem násilníkovi odejmuli dítě z náručí a pomocí donucovacích prostředků muže zpacifikovali tak, aby zabránili přímo hrozícímu nebezpečí. Zadrženého prohledali a žádnou zbraň nenalezli.

Třicetiletý muž v současné době čelí obvinění ze spáchání přečinů nebezpečného vyhrožování, ublížení na zdraví a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Za své jednání byl umístěn do vazby.

nprap. Veronika Hokrová

27. listopadu 2019

