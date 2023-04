Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policistou na zkoušku

KARLOVARSKÝ KRAJ – Zájemci si mohli vyzkoušet fyzické testy.

V pátek 14. dubna letošního roku proběhla v budově Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje akce, letos první, s názvem Policistou na zkoušku. Přítomen po celou dobu akce byl také brig. generál Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, který účastníky přivítal, popřál jim hodně štěstí a poté krátce pohovořil o samotné práci u policie. Několik zájemců z řad veřejnosti si tako mohlo vyzkoušet fyzické testy nanečisto přesně v takovém formátu, ve kterém je absolvují zájemci při přijímacím řízení do služebního poměru. Na zájemce tak čekaly čtyři disciplíny, a to člunkový běh na 4x 10 metrů, kliky, celomotorický test a běh na jeden kilometr.

Z celkových jedenácti zúčastněných jich 10 fyzické testy úspěšně splnilo. Ti, kteří fyzické testy úspěšně splnili, dostali po vyhodnocení certifikát o absolvování, takže pokud se rozhodnou pokračovat v přijímacím řízení k policii, tak již nemusí fyzické testy absolvovat. Čekat je tedy bude už jen psychologické vyšetření a lékařská prohlídka.

Proč bych chtěl pracovat u Policie České republiky? Především pro to, že je to pro mě velice zajímavá práce, která není stereotypní. Je zde možný kariérní růst a zajímavá je také celá řada benefitů. Fyzické testy jsem zvládnul a jsem za to rád, i když jsem se na ně musel připravovat. Uvedl jeden ze zájemců, který na akci Policistou na zkoušku dorazil.

Akce Policistou na zkoušku se samozřejmě bude opakovat. Znovu se uskuteční 5. května letošního roku od 14:00 hodin ve sportovním areálu vrch Háj, U Rozhledny 2933 v Aši. V případě, že nechcete propásnout žádnou naší akci, tak sledujte naše stránky www.policie.cz a samozřejmě také sociální sítě, zejména Facebook a Instagram.



Proč se stát policistou?

Práce u Policie ČR je zajímavá a nabízí uplatnění v různých složkách. Pokud uvažujete o práci u policie, podívejte se na tyto webové stránky, kde se dozvíte vše o náboru, kontakty na personalisty, jaké jsou požadavky pro přijetí a co vše nabízíme. Konkrétní informace pro uchazeče naleznete ZDE. Můžete si zde prohlédnout ukázkové video konkrétních cviků, které obsahují fyzické testy a také si pročíst bodování jednotlivých cviků.



Co novým policistům nabízíme?

Nově nastupujícím policistům nabízíme benefity, jako například 110 000 Kč náborový příspěvek, 6 týdnů dovolené, kratší délka základní doby služby (37,5 hod/týden), široké možnosti kariérního růstu a jistotu zvyšování služebního příjmu, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, příspěvek na dovolenou ve výši 13 000 Kč, po patnácti letech služby má policista nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt a doživotní výsluhový příspěvek.

nprap. Jan Bílek

17.4.2023



