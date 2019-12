Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté v prevenci nepolevují ani před vánočními svátky

KRAJ - V rámci preventivní akce na Nymbursku se policisté zaměřili na viditelnost účastníků silničního provozu.

Policistky z oddělení tisku a prevence společně s nymburskými policisty vyrazili v chladných prosincových dnech do terénu. Důvodem byla preventivní akce, kterou policisté zaměřili na viditelnost v dopravě. Prioritně kontrolovali, zda chodci dodržují zákonem stanovenou povinnost, a to použití reflexních prvků mimo obec za snížené viditelnosti. U cyklistů se zaměřili na to, zda za zhoršené viditelnosti používají světlomety. Kontrole, která byla zaměřena na viditelnost, neunikli ani řidiči motorových vozidel. Ti mají totiž povinnost vozit v autě reflexní vestu. Na cestách řidiče může potkat nepříjemnost v podobě poruchy, proto je nezbytné, aby vestu měli všichni řidiči ve vozidlech vždy k dispozici. Preventisté kontrolovaným předávali cenné rady související s bezpečným pohybem na komunikaci, jelikož znalost a dodržování základních pravidel silničního provozu je nezbytnou podmínkou každého účastníka. Dodržováním jasných pravidel lze totiž výrazně eliminovat případná rizika, která mohou vzniknout. V tomto případě riziko představuje vznik dopravní nehody. V předvánoční čas policisté občanům nerozdávali jen rady a informace, ale také různé reflexní předměty, aby co nejvíce zvýšili jejich bezpečnost. Během akce zkontrolovali více jak dvě desítky osob. Akce probíhala za intenzivní mlhy a kontrolovaní chodci i cyklisté byli vzorně vybaveni reflexními prvky. Řidiči ve svém vozidle měli vždy minimálně jednu reflexní vestu. Není ale od věci výbavu vozidla obohatit reflexními vestami určenými pro spolujezdce. Nikdy nevíme, co se na cestách může přihodit, proto je důležité, aby v případě nouze byla chráněná a dobře viditelná celá osádka vozidla.

Za snížené viditelnosti mají řidiči motorových vozidel horší výhledové podmínky. Neoznačeného chodce reflexními prvky můžou tak jednoduše přehlédnout. Proto chodcům doporučujeme, aby opravdu dodržovali povinnost tyto reflexní prvky nosit. Současný trh nabízí širokou škálu různých předmětů, ze kterých si můžeme vybrat. Jedná se například o reflexní pásky, tkaničky, přívěsky, nálepky, nášivky. Chráníme tím sebe, ale také ostatní účastníky silničního provozu, proto je třeba dodržovat zásady bezpečnosti. Stejnou měrou se na bezpečných cestách podílejí také cyklisté. I ti musí dodržovat základní principy v dopravě. Mají zákonem uloženou povinnost za snížené viditelnosti svítit světlometem bílé barvy vpředu a červené barvy vzadu, ovšem použitím dalších reflexních doplňků zvyšují svoji bezpečnost. Řidiči motorových vozidel mají dle zákona povinnost za mlhy, sněžení nebo hustého sněžení užít zadní mlhová světla, přední mlhovky jsou pouze dobrovolné.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

17. prosince 2019



