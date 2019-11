Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

BÝT VIDĚN! - základní pravidlo všech účastníků silničního provozu nejen za snížené viditelnosti

KRAJ – Na bezpečí chodců, cyklistů a řidičů motorových vozidel pamatuje také zákon.

Sychravé období plné deštivého počasí a mlhy na sebe nenechalo dlouho čekat. Tuto změnu klimatu odstartovaly přetočené ručičky na hodinkách a připomněly nám tak, že podzimní a zimní období přichází. Již koncem října se zkracují dny a prodlužují noci. Je třeba, aby na tuto skutečnost pamatovali také všichni účastníci silničního provozu, jelikož právě oni jsou v tomto období ohroženou skupinou. ,,Vidět a být viděn“ , fráze, podle které když se budeme řídit, můžeme uchránit to nejcennější, co máme, náš vlastní život.

Řada chodců se domnívá, že když oni vidí vozidlo, musí je zákonitě vidět i jeho řidič. Tato myšlenka je ale veliký omyl. Proto je třeba dbát na svou bezpečnost a to nejenom v tomto období, ale i po celý rok. Chodci mohou svou viditelnost zvýšit světlým oblečením, doplněným nejlépe o nějaké reflexní prvky. Nejpoužívanější z nich je jednoduchá reflexní páska, malý předmět, který prokáže velikou službu. Výhodou je jeho rychlé a snadné použití. Jedná se o základní bezpečnostní prvek pro chodce, díky kterému jsou viditelní až na 200 metrů. Oproti tomu chodce v tmavém oděvu má řidič šanci zaregistrovat na pouhých 18 metrů. Na trhu existuje spousta dalších reflexních doplňků, které slouží pro naši lepší viditelnost. Jedná se například o reflexní tkaničky, klíčenky, nažehlovací materiály, vesty či boty a batohy s fluorescenčními a reflexními prvky. Doporučujeme reflexní materiály umístit na nejvíce pohyblivou část těla ke straně vozovky (konec rukávů, blízko ke kolenům, úroveň pasu), tím upoutáme největší pozornost řidičů. Maminky na kočárek svých ratolestí mohou připnout plyšáka z reflexního materiálu a uskutečnit tak procházky, které pro ně i jejich děti budou jistě bezpečnější.

Zdroj: www.ibesip.cz - Lepší viditelnost zvyšuje bezpečnost

Chodci mají od února roku 2016 dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích povinnost mít na sobě reflexní prvky, když se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti:

§53 odstavec 9

,,Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Co si ale vůbec představit pod pojmem snížená viditelnost? I tento pojem definují pravidla silničního provozu:

§2 písmeno ff)

,,Snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu."

Pro to, abychom byli lépe vidět, můžeme použít také svítilnu nebo baterku v telefonu, ale pouze jako doplňující prvek. Pokud použijeme pouze baterku, svítíme jedním směrem, řidič nás tak zepředu nebo zezadu neuvidí. Nemůžeme se ani spolehnout na to, že se nám svítilna nebo baterka nevybije, na rozdíl od reflexních prvků, které nepotřebují aktivní zdroj.

Pokud jako chodci porušíme povinnost nosit reflexní prvky, policista nám na místě může udělit v příkazním řízení pokutu až do výše 2000 korun. Ve správním řízení nám hrozí sankce 1500 - 2500 korun.

V roce 2017 evidovali policisté ve Středočeském kraji celkem 104 dopravních nehod, při kterých byl viníkem právě chodec. Z toho se 93 nehod stalo v obci a 11 mimo obec. O rok později zavinili chodci 102 nehod, 89 se jich stalo v obci, 13 mimo ni.

Dopravní nehody ve Středočeském kraji zaviněné chodcem (2017, 2018)

Jedinou ohroženou skupinou za snížené viditelnosti ale nejsou pouze chodci. Také cyklisté musí za těchto podmínek ve zvýšené míře dbát na svoji bezpečnost a řídit se heslem ,,vidět a být viděn“. Cyklisté musí mít na jízdním kole vždy přední odrazku bílé barvy a zadní odrazku barvy červené. Kolo musí také disponovat oranžovými odrazkami na paprscích kol a na obou stranách pedálu. Za snížené viditelnosti pro ně platí zákonná povinnost mít rozsvícený světlomet s bílým světlem vpředu a červeným světlem vzadu. Tuto povinnost opět upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích:

§58 odstavec 5

,,Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.“

Reflexní prvky jsou vhodným doplňkem také pro cyklisty. Trh nabízí širokou škálu sportovního oblečení z reflexního materiálu. Jednoduchým použitím těchto prvků tak při jízdě zvyšují svoji bezpečnost.

Rady a doporučení pro chodce můžete shlédnout ve videu níže.

Měnící se počasí spojené se sníženou viditelností by si měli uvědomovat především řidiči motorových vozidel. Ani na ně zákon o silničním provozu nezapomíná a to v souvislosti s užitím mlhových světel:

§32 odstavec 4

,,Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.“

Pro řidiče je tato povinnost často veliký problém, jelikož převážná většina z nich neví, kdy přesně mají mlhovky použít a kdy je třeba je zase vypnout. Velikou roli hraje také fakt, že někteří nemají ani povědomí, kde se mlhová světla ve vozidle zapínají. Ne každé vozidlo je předními mlhovkami vybaveno, ale každé z vozidel má minimálně jedno zadní mlhové světlo. Zelená kontrolka = přední mlhovky, oranžová kontrolka, která je dobře viditelná pro řidiče = zadní mlhovky. Výše zmíněný paragraf vysvětluje, že použití zadních mlhových světel za snížené viditelnosti je povinné, přední mlhovky jsou pouze dobrovolné. Na základě jakých signálů je tedy máme přesně použít? Zadní mlhovky používáme vždy, pokud nastane situace, která nám znemožňuje rozeznat osoby, vozidla nebo zvířata. Používáme je za podmínek, které nás donutí snížit rychlost, a jsme v prostoru dezorientovaní. Každý řidič musí dle svého uvážení aktuálně vyhodnotit vzniklou situaci. Zadní mlhovky slouží k tomu, abychom byli dobře viditelní pro ostatní účastníky silničního provozu. Přední mlhovky nám ještě pomáhají prosvítit cestu, abychom lépe viděli my. Zároveň nesmíme zapomínat na to, že mlhová světla jsou vybavena velice silnými žárovkami a ostatní motoristy velice oslňují, proto, když například stojíme v koloně a nejsme poslední nebo kolonu nedojíždíme, mlhová světla vypínáme. Jejich svítivost je opravdu větší, než u běžných světel. Pokud neužijeme mlhová světla v rámci stanoveného zákona, hrozí nám v příkazním řízení od policisty na místě pokuta až 2000 korun, ve správním řízení sankce od 1500 do 2500 korun.

Na cestách nás jako řidiče může potkat nemilá věc v podobě technické závady vozidla či dopravní nehoda. Pokud řidič vystoupí mimo obec na komunikaci, musí mít na sobě oblečenou reflexní vestu. Jeho povinností je mít reflexní vestu ve vozidle. Není od věci výbavu vozidla doplnit více reflexními vestami určenými pro spolujezdce, aby také oni byli v případě nouze chráněni a dobře viditelní pro ostatní řidiče.

Zdroj: www.ibesip.cz

Přestože zákon stanoví povinnost používat reflexní prvky za snížené viditelnosti pouze mimo obec, není od věci se těmito prvky pasivně chránit i při pohybu ve městě či na vesnici. Chráníme tak náš život a zdraví.

O viditelnosti se můžete dočíst také na webových stránkách ,,Bezpečné cesty".

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí PČR

5. listopadu 2019

vytisknout e-mailem