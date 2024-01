Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté stále evidují množství podvodů v online prostředí

PLZEŇSKÝ KRAJ – Znovu apelujeme na lidi, aby byli obezřetní a dávali pozor na své finanční prostředky a nestali se obětí podvodníků.

I po neustálých upozorněních a varováních policisté stále přijímají oznámení a evidují trestné činy týkající se podvodů v online prostředí, a to napříč celým Plzeňským krajem. Během uplynulých pár dnů zaznamenali množství případů, které jsou spáchané různými způsoby, ale v důsledku všechny skončí stejně, lidé přišli o svoje úspory.

Jednu poškozenou kontaktoval údajný správce jejího kryptoměnového účtu. Přesvědčil jí o nutnosti instalace programu Anydesk do jejího mobilního telefonu, instruoval jí, aby se přihlásila do internetového bankovnictví a převzal nad ním kontrolu. Poté učinil bez jejího vědomí jednorázový převod částky téměř 200 tisíc korun.

Další poškozenou oslovil telefonicky údajný pracovník banky. Sdělil jí, že jejím jménem požádala o úvěr nějaká žena na Moravě a že se pravděpodobně jedná o podvod. Že je ohrožena bezpečnost účtu. Podle pokynů falešného bankéře tedy žena vybrala finanční hotovost ve výši 360 tisíc korun a vložila je do bitcoinmatu. Bezprostředně poté byly peníze převedeny na jiný účet a žena tak o peníze přišla.

Jiná podvedená žena si přes sociální síť dopisovala s mužem, který údajně žije ve Spojených státech amerických a pracuje tam jako plastický chirurg. Během jejich komunikace ji požádal o zaplacení pomůcek, dovolené, celních poplatků a víz. Žena za něj tyto výdaje platila a celkově zastala na různé bankovní účty více než milion korun.

Jiná žena si dopisovala přes komunikační síť prostřednictvím mobilního telefonu s německým vojákem na misi v Sýrii. Aby za ní mohl přijet, musel by se vyplatit ze závazku armádě. Žena mu poslala celkem 260 tisíc korun. Peníze ani vojáka však už neviděla.

Jeden muž byl podveden dokonce dvakrát. Poprvé když jej kontaktoval obchodník a pod legendou obchodu s ropou a se zlatem přesměroval na stránky obchodní platformy společnosti. Poškozený se tam zaregistroval, vyplnil osobní údaje, zaslal kopie osobních dokladů a také si nainstaloval software Anydesk, aby mu obchodník ukázal jak obchodovat. Poškozený investoval více než 400 tisíc korun. Ke svým prostředkům se ovšem po bankovních transakcích už nedostal. Po několika týdnech byl tento muž kontaktován znovu s tím, že mu budou finanční prostředky navráceny. Umožnil vzdálený přístup do svých zařízení a zjistil, že bez jeho vědomí byly převedeny veškeré jeho finanční prostředky a sjednána předschválená půjčka. Byla mu způsobena další škoda ve výši téměř půl milionu.

V souvislosti s těmito případy znovu apelujeme na občany, aby byli obezřetní a chránili svoje finanční prostředky. Dbejte zvýšené opatrnosti při cizích telefonátech. Nikdy nikomu neposkytujte přístupy k vašemu internetovému bankovnictví, ofocené doklady ani osobní údaje s daty narození. Neinstalujte si do vašich zařízení programy pro vzdálený přístup. Nenechte se zlákat ani vidinou snadného zbohatnutí nebo romantického vztahu.



por. Dagmar Brožová

31. ledna 2024

