Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté řeší dopravní nehodu na D5

OSTROV U STŘÍBRA - Dálniční policisté hledají svědky dopravní nehody z 13. července i řidiče předjížděného vozidla. Můžete poskytnout i záznam z kamery.

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra žádají občany o spolupráci. K dopravní nehodě došlo dne 13. července 2021 ve 20.00 hodin na dálnici D5, v katastru obce Kostelec na 107,3 km, ve směru jízdy na Plzeň.

Při dopravní nehodě řidič vozidla značky Škoda Octavia černé barvy předjížděl nákladní soupravu v levém jízdním pruhu a nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám. Na mokrém povrchu komunikace se dostal řidič s vozidlem do smyku, vjel vlevo do středového travnatého pásu, kde narazil do středových dvojitých kovových svodidel. Po nárazu se vozidlo odrazilo a vrátilo zpět na dálnici, kde mohlo narazit do předjížděné nákladní soupravy nezjištěné značky, se kterou řidič na místě dopravní nehody nezastavil.

Policisté žádají řidiče, kteří projížděli uvedeným úsekem dálnice D5 a měli ve vozidle v činnosti záznamové zařízení, zda nemají k dispozici záznam o dopravní nehodě.

Dále hledají svědky, kteří v uvedenou dobu projížděli místem dopravní nehody, viděli nehodový průběh nebo zúčastněná vozidla, aby podali informace na telefon číslo 974 337 501.

Informace lze sdělit i prostřednictvím e-mail: krpp.do.ostrov@pcr.cz

Děkujeme za spolupráci

nprap. Ladmanová Dana

29. července 2021

