Policisté neznají totožnost dvou mužů ze záznamu

DÁLNICE D5 - ROZVADOV - Dva muži odcizili parfémy a toaletní vody na čerpací stanici. Pozná je někdo ze záznamů a pomůže policii určit jejich totožnost?

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra se s žádostí o pomoc při pátrání po dosud neznámých pachatelích a jejich totožnosti obracejí na veřejnost. Neznámí muži měli 5. prosince loňského roku kolem 10:00 hod. vstoupit do budovy čerpací stanice v prostoru dálničního hraničního přechodu Rozvadov ve směru jízdy do Německa, kde z prodejních pultů odcizili celkem 8 parfémů a toaletních vod různých značek a objemů v celkové hodnotě přesahující 19 000 korun. Provedeným šetřením a vytěžením kamerových záznamů policisté zjistili, že muži přijeli na benzinovou čerpací stanici osobním vozidlem značky Volkswagen Golf Variant (typ combi) tmavě šedé barvy s tmavou folií na zadních oknech a černými hagusy na střeše.

Popis pachatelů:

Muž – řidič – ve věku kolem 35 let, vyšší hubené postavy, světlé pleti. Muž má krátké tmavé vlasy prořídlé v přední části. Na sobě měl žlutou bundu, pod ní mikinu s dlouhým rukávem, která je v horní části černá, ve spodní šedá. Muž měl černé kalhoty, tmavě modré sportovní boty s bílým písmenem N a bílou podrážkou.

Muž – spolujezdec – odhadovaný věk kolem 35 let, světlé pleti a střední postavy. Velmi krátce střižené tmavé vlasy, horní část hlavy je bez vlasů. Oblečený byl do černého kabátu, pod kterým měl tmavou mikinu či svetr se světlejším nepravidelným vzorem. Dále měl na sobě modré rifle a hnědé mokasíny.

Policisté z dálničního oddělení žádají všechny občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k ustanovení pachatelů, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 501, nebo aby kontaktovali linku tísňového volání 158. Své poznatky mohou sdělit i na jakékoliv policejní služebně.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

13. 1. 2020

