Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky konfliktu dvou řidičů na dálnici D5

ROKYCANSKO – Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Rokycanech řeší incident, ke kterému došlo na dálnici D5 a hledají svědky nebo držitele kamerových záznamů.

V pondělí 26. srpna letošního roku okolo půl desáté dopoledne mělo na 55. kilometru dálnice D5 u obce Mýto ve směru z Plzně do Prahy dojít k incidentu mezi řidiči automobilů Honda Acord tmavě modré barvy a VW Touareg. Dle výpovědí řidičů mělo během jejich jízdy docházet k vzájemným provokacím (vybržďování, kličkování apod.), které vyvrcholily ve zmíněném úseku tím, že řidič Hondy vytáhl za jízdy z okénka ruku s plynovou pistolí, kterou měl podle řidiče VW jedenkrát vystřelit do vzduchu. Učinil tak z důvodu, že velice spěchal do Prahy a řidič VW ho údajně cíleně brzdil v jízdě. Celý incident mohl trvat zhruba 10 minut a je možné, že jeho počátek byl již někde za Plzní.

Tímto žádáme svědky, nebo osoby, které daný incident viděli, nebo které ve svých vozidlech disponují kamerovými přístroji, které by mohly zachytit průběh prověřovaného incidentu na D5 směr Praha, aby se přihlásili Policii ČR, oddělení obecné kriminality Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany, případně kontaktovali vyšetřovatele na tel. čísle 974 335 902. Také je možné využít email martin.soban@pcr.cz.



prap. Ondřej Hodan

2. září 2022

