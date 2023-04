Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky dvou dopravních nehod

TACHOV - Dva neznámí řidiči poškodili zaparkovaná vozidla a z místa dopravních nehod odjeli.

První nehoda se stala v době od 5. dubna letošního roku od 12:00 hodin do 23. dubna do 17:00 hodin v obci Tachov. Zde v ulici 1. máje poškodil neznámý řidič s dosud neustanoveným vozidlem přední část zaparkovaného automobilu Škoda Felicia a z místa nehody odjel, aniž by splnil svou povinnost danou mu zákonem.

Ke druhé dopravní nehodě došlo dne 26. dubna letošního roku v čase od 10:00 hodin do 12:00 hodin. V obci Tachov v Chodské ulici při parkování poškodil neznámý řidič nezjištěného modrého vozidla levou boční část zaparkovaného automobilu Škoda Fabia. Z místa také následně odjel.

V souvislosti s uvedenými nehodami dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k řádnému prošetření obou věcí, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 251, 974 337 266. Informace mohou sdělit také na tísňovou linku 158.



por. Bc. Iva Vršecká

27. dubna 2023

vytisknout e-mailem