Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky dopravních nehod

PLZEŇ-VENKOV - Pokud můžete poskytnout jakoukoliv informaci, obraťte se na příslušný dopravní inspektorát.

Policisté z dopravního inspektorátu územního odboru Plzeň-venkov hledají svědky následujících dopravních nehod:

1) V době od 8.50 do 10.30 hodin dne 19.12.2018 na parkovišti u nemocnice ve Stodě narazil řidič nezjištěného vozidla do osobního automobilu Škoda Superb. Poté z místa dopravní nehody odjel, aniž by událost nahlásil policii nebo poškozené osobě.

2) V době od 23.45 hodin dne 19.12.2018 do 00.30 hodin dne 20.12.2018 jel řidič nezjištěného vozidla po silnici I/27, kdy v obci Výrov – část Hadačka před domem číslo 26 vyjel ze svého jízdního pruhu na střed vozovky a narazil do plastového sloupku s dopravní značkou. Po dopravní nehodě událost nenahlásil policistům a z místa odjel neznámým směrem.

3) V době od 12.00 do 13.30 hodin dne 23.12.2018 v obci Rybnice na parkovacím stání došlo k dopravní nehodě, při které řidič nezjištěného vozidla poškodil zaparkovaný osobní automobil značky Seat Ibiza. Z místa nehody pak odjel, aniž by událost nahlásil policistům.

4) V době od 14.50 do 15.40 hodin dne 25.12.2018 v ulici Na Palcátech v obci Kralovice poškodil řidič nezjištěného vozidla zadní nárazník zaparkovaného osobního automobilu značky Seat Toledo. Poté z místa dopravní nehody odjel, aniž by událost nahlásil policistům.



Žádáme tímto všechny občany, kteří by mohli poskytnout jakoukoliv informaci o výše uvedených dopravních nehodách, ať se obrátí buď přímo na policisty z dopravního inspektorátu územního odboru Plzeň-venkov se sídlem v Plzni, Slovanská alej 26, tel.: 974 326 111, nebo na tísňovou linku 158.

por. Mgr. Markéta Fialová

28. prosince 2018

