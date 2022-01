Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají řidiče a svědky

SUŠICE - Ve čtvrtek odpoledne nezjištěný řidič narazil do dopravní značky, která spadla na vozidlo.

Oznámení o dopravní nehodě v Sušici přijali policisté ve čtvrtek 13. ledna 2022.

V době od 12:00 do 15:00 hodin nezjištěný řidič s neznámým vozidlem v ulici Hájkova a při couvání narazil do dopravní značky „IP 26a Obytná zóna“, kterou porazil a dopadla na zaparkovaný osobní automobil Škoda Octavia. Neznámý řidič z místa dopravní nehody odjel aniž by učinil jakékoliv opatření.

Podle dosud zjištěných informací se mělo jednat o vozidlo značky Škoda Octavia nebo Fabia zelené barvy.

Policisté z dopravního inspektorátu prošetřují uvedenou dopravní nehodu a z důvodu jejího řádného objasnění žádají řidiče neznámého vozidla i případné svědky události o poskytnutí informací.

Informace sdělte na dopravní inspektorát v Klatovech v pracovních dnech na telefon číslo 974 334 251 nebo 974 334 250 i prostřednictvím e-mailu: kt.di.podatelna@pcr.cz

Děkujeme za spolupráci

nprap. Dana Ladmanová

12. ledna 2022

