Pohřešovaný chlapec - AKTUALIZACE chlapec byl nalezen

PLZEŇ - Matka si šla vyzvednout syna dnes ve 12. hodin do školy, kde ho již nenašla a od té doby není znám jeho pohyb.

AKTUALIZACE:

Policisté před chvíli našli chlapce v pořádku v městské části Doubravka v Plzni. Děkujeme všem za pomoc při pátrání.



Policisté z Městského ředitelství policie Plzeň vyhlásili celostátní pátrání po pohřešované osobě:



Dnešního dne ve 12. hodin si přišla matka vyzvednout syna ze školy v Plzni, ale ten se tam již nenacházel a od té doby není znám jeho pohyb. U pohřešovaného chlapce se jedná o opakovaný útěk a mohl by se pohybovat na území města Plzně, ale není vyloučeno, že by mohl vycestovat i mimo krajské město. Chlapec by mohl využívat hromadnou městkou dopravu nebo autobusové spoje.

Pohřešovaný hoch je vysoký 150 cm, štíhlé postavy, má tmavé krátce střižené vlasy, hnědé oči. Na sobě by měl mít modrou zimní bundu, oranžového kulicha, hnědé šusťákové kalhoty a černé boty. Při sobě by měl mít batoh žlutočerné barvy s autíčky.



Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.



por. Eva Červenková

1. prosince 2022



