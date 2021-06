Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pohřešování

ROKYCANSKO - Policisté se obracejí na veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání po pohřešované dívce.

Rokycanští kriminalisté pátrají po nezletilé dívce z Rokycanska. Dne 04.06.2021 kolem 16:00 hodiny se v ulici Jiráskova rozloučila s babičkou, která má dívku svěřenou do péče s tím, že se domů vrátí do 18:00 hodiny. Pohřešovaná, která šla směrem k náměstí, domů nedorazila a do současné doby nepodala o sobě žádnou zprávu. Nejedná se o první případ, kdy po dívce bylo vyhlášeno pátrání.

Bližší info naleznete v odkazu. V případě, že odkaz není aktivní, pátrání již není aktuální.

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=20270606210320

Pohřešovaná dívky je štíhlé postavy, výšky 170 cm. Má dlouhé husté hnědočerné vlasy a modré oči. Dívka má tetování na hřbetu jedné ruky a výrazně se líčí. Na sobě měla černé džíny, kostkovanou černobílou košili a černobílé boty.

Jakékoliv poznatky k pohřešované dívce můžete sdělit na kterékoliv služebně policie nebo na lince tísňového volání 158.





por. Bc. Hana Kroftová

10. června 2021

