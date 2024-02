Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Podvedená žena přišla o milion korun

PLZEŇ – Peníze dle instrukcí podvodníka vložila do bitcoinmatu.

Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování se zabývají případem podvodného jednání na internetu. Podle dosud zjištěných skutečností kontaktovala poškozenou 31letou ženu zaměstnankyně jedné bankovní společnosti s tím, že došlo ke zneužití jejího občanského průkazu a mohlo by tak dojít ke zneužití finančních prostředků, které má uložené na účtech. Pracovnice banky poškozenou následně přepojila na krizového managera, který ženě ochotně vysvětlil, jak má postupovat, aby nepřišla o své úspory. Sdělil jí, že prostřednictvím bitcoinmatu musí peníze převést na rezervní účet. S tím jí také ochotně pomohl a zaslal jí QR kódy. Poškozenou poté kontaktoval další muž, který se vydával za policistu. Ten ji uklidnil, že postupuje správně. Žena následně vložila do bitcoinmatu celkem jeden milion korun po 42 vkladech. Druhý den zjistila, že byla podvedena a věc oznámila na policii.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu a přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči dat. Případem se nadále zabývají.

Nedávejte podvodníkům šanci! Pokud je to možné, zajděte si do banky osobně a ověřte si pravdivost informací, které vám údajní zaměstnanci bankovních společností sdělí po telefonu, popřípadě kontaktujte někoho blízkého. Neváhejte se obrátit i na nás a to nejlépe na bezplatné telefonní lince 158.

Pamatujte na základní pravidlo! Banka ani policisté po vás nikdy nebudou chtít, abyste hotovost vybrali a vložili ji do vkladomatu na virtuální měnu. Pokud to po vás bude někdo požadovat, jedná se o podvod!

por. Michaela Raindlová

19. února 2024

