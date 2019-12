Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Po spáchání dopravní nehody ujel

DOMAŽLICE - Na parkovišti před prodejnou naboural do cizího vozu. Odjel. Pátráme po totožnosti neznámého řidiče.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo v blíže nezjištěné době od 16:05 hodin do 16:30 hodin dne 15. prosince 2019 v Domažlicích v ulici Husova třída na parkovišti před prodejnou KIK. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Volkswagen Touran.Z místa střetu ujel, aniž by majiteli poškozeného vozu poskytl zákonnou součinnost. Škoda na vozidle Volkswagen byla vyčíslena na 20 tisíc korun.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

16. prosince 2019

