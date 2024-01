Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Podvodníci stále útočí

PLZEŇSKÝ KRAJ – Poděkování patří všímavému svědkovi, který ženě u bitcoinmatu v Plzni zachránil statisíce korun.

Náhodný kolemjdoucí doslova zachránil 55leté ženě dvě stě tisíc korun. Žena stala obětí podvodu, a to když jí včera v dopoledních hodinách telefonicky kontaktovala údajná pracovnice banky s legendou, že zřejmě mohlo dojít ke zneužití dokladů. Na pobočku měla přijít klientka, která přeložila její doklad totožnosti s tím, že chce zařídit půjčku. Poté poškozenou ze stejného telefonního čísla kontaktoval údajný pracovník vnitřní bezpečnosti banky, který ženu navedl, aby si sjednala na pobočce své banky úvěr ve výši čtyři sta tisíc korun s tím, že takto ochrání své peníze a zamezí sjednání nechtěného úvěru. Když žena řekla, že na pobočku banky přijede vlakem, bankéř bleskově zareagoval a řekl, že zařídí, aby ji vyzvedla taxi služba. Po sjednání půjčky v bance žena vyzvedla dvě stě tisíc korun a pachatel jí dále instruoval, aby jela do obchodního centra v Plzni, kde měla své peníze vložit pod přijatými QR kódy do bitcoinmatu. Ženě se to nedařilo a jejího počínání si naštěstí všiml náhodný svědek, který ji oslovil a zeptal se, zda se nestala obětí podvodníků. Během velmi krátké chvíle zjistil, že jeho tušení bylo správné a věc oznámil na linku 158. Žena za svoji důvěřivost tak zaplatila „pouze“ pár set korun za svezení vozidlem taxi.

Buďte opatrní, ne vždy při vždy bude stát „anděl strážný“, jako v tomto případě.



Policisté jednání neznámých pachatelů prověřují pro podezření ze spáchání přečinu podvodu ve stadiu pokusu. V této souvislosti opětovně apelujeme na veřejnost, aby nereagovala na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, ve kterých se pachatelé vydávají za bankovní úředníky či policisty a snaží se své oběti vmanipulovat do situace týkající se ohrožení jejich finančních prostředků. V případě, že by byly peníze klientů v ohrožení, banka si činí vlastní opatření.

Pamatujte na pravidla, které je třeba dodržovat, abyste se nestali obětí podvodníka:

- Nikdy nikomu nesdělujte informace o vašich pinech, heslech, přístupových údajích, policie, banka ani mobilní operátor je nikdy nepotřebují.

- Nikdy se nenechte vmanipulovat do časové tísně, nechte si čas na rozmyšlenou, pokud se vám cokoli nezdá, neváhejte a kontaktujte svoji banku nebo mobilního operátora

- Nikdy nikomu cizímu nepovolujte vzdálený přístup do vašeho počítače nebo mobilního telefonu.





kpt. Bc. Hana Kroftová

26. ledna 2024

vytisknout e-mailem