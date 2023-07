Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pětice mužů vtrhla do cizího bytu

PLZEŇ – Zde fyzicky napadli dva muže a ukradli věci za 50 tisíc korun. Díky perfektní práci policistů byli pachatelé zadrženi a umístěni do policejní cely.

Dne 23. července 2023 půl hodiny po půlnoci pět mužů v Plzni v ulici Resslova vstoupili do bytového domu a poté vyběhli k jednomu z bytů. Kopy a nárazy rameny vyrazili a vytrhli z pantů dveře do bytu a vnikli dovnitř. Tím probudili dva muže ve věku 32 let a 30 let, kteří začali před nimi ze strachu ustupovat. Jeden z mužů stačil zavolat na tísňovou linku policie, ale byl při tom přistižen a donucen telefon položit. Poté došlo k fyzickému napadání obyvatelů bytu, kdy jeden z agresorů držel v ruce metrovou lištu vylomenou z vyražených vstupních dveří, s výzvami, aby jim vydali peníze a drogy. Mužům nařídili, aby si klekli na zem k oknu a začali prohledávat byt. Odcizili přitom dva mobilní telefony, notebook, skleněnou vodní dýmku, dva joysticky a krabičku cigaret. Poté sbalili herní konzoly se dvěma joysticky, notebook, vrtáky, šrouby, zámky a dalšími věci. Škoda byla vyčíslena na více než 50 tisíc korun. Tašku a kradené pánské sportovní boty odnesli na dvůr a nechali je zde odhozené, protože jim v odnesení věcí zabránily hlídky policie, které se na místo dostavily ihned po oznámení. Čtyři muži byli ihned zadrženi, vyjma jednoho, kterému se podařilo před příjezdem hlídek utéct. I ten však byl policisty vytipován a po několika hodinách také zdržen.

Vyšetřovatel oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Plzeň zahájil trestní stíhání mužů ve věku 26 let, 28 let, 26 let, 21 let a 28 let (cizinec), kteří byli obviněni ze spáchání zločinu loupež ve formě spolupachatelství v jednočinném souběhu s trestným činem porušování domovní svobody. Cizinec byl navíc obviněn ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť mu bylo na počátku července letošního roku soudem uložen trest vyhoštění z České republiky na dobu 4 let, ale do rodného Lotyšska neodcestoval. Na tohoto cizince kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby.



por. Mgr. Dagmar Brožová

26. července 2023

