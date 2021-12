Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pátrání po svědcích dopravní nehody

NÝŘANY - Dne 15. prosince 2021 došlo k dopravní nehodě v Nýřanech. K dopravní nehodě došlo ve 23:25 hodin v Nýřanech, v Revoluční ulici.

Dosud nezjištěný řidič řídil nezjištěné vozidlo po silnici II. třídy/203 v obci Nýřany v Revoluční ulici ve směru od obce Heřmanova Huť směrem do centra Nýřan. V prostoru křižovatky s ulicí Střední z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde přední částí vozidla narazil do středového ostrůvku. Poté pokračoval dál v jízdě v protisměru, kde narazil ještě do dopravního značení, které tímto poškodil. Poté z místa dopravní nehody ujel, aniž by dopravní nehodu ohlásil policistům. Na majetku obce vznikla hmotná škoda ve výši přibližně deseti tisíc korun.



Policisté z dopravního inspektorátu Plzeň-venkov prošetřují uvedenou dopravní nehodu a žádají o spolupráci širokou veřejnost. Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit na Dopravním inspektorátu Plzeň-venkov 974 326 251 nebo na bezplatné tísňové lince 158.

por. Bc. Ivana Jelínková

16. prosince 2021

vytisknout e-mailem