Pátrání po hledaném muži

PLZEŇ - VENKOV - Policisté žádají občany o poskytnutí informací k hledanému muži.

Policisté z územního odboru Plzeň - venkov v současné době pátrají po hledaném muži:

Hledaný muž je hubené postavy vysoké přibližně 170 centimetrů. Má hnědé oči a krátké vlnité vlasy hnědé barvy. Naposledy měl na sobě tmavě modré tepláky značky Adidas, světle šedou mikinu značky Nike a černé boty značky Puma.

Muž je pacientem nemocničního zařízení na jižním Plzeňsku. Usnesením Okresního soudu Plzeň - jih má nařízen výkon ochranného léčení psychiatrického ústavní formou. Dále byl rozsudkem Okresního soudu v Českém Krumlově omezen ve způsobilosti k právním úkonům.

Od 17. března 2023 měl povolenou dovolenku do místa svého bydliště, kdy do nemocničního zařízení se měl vrátit zpět 19. března 2023. Do současné doby se ovšem nevrátil, ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Při přerušení medikace se může jeho stav zhoršit. Hledaný muž má vazbu na okolí Českého Krumlova.

Žádáme všechny občany, kteří by mohli poskytnout jakoukoliv informaci o výskytu, pohybu nebo pobytu hledaného, ať se obrátí na kteroukoliv služebnu Policie České republiky nebo volají na linku 158.

por. Michaela Raindlová DiS.

20. března 2023

