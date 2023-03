Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pátráme po šestnáctiletém klientovi výchovného ústavu

ROKYCANSKO - Od září loňského roku je v celostátním pátrání. Měl by se pohybovat na Karlovarsku.

Rokycanští kriminalisté pátrají po šestnáctiletém chlapci, který je vedený v celostátním pátrání, a to od 6. září 2022, kdy utekl z Výchovného ústavu Terešov. Okresním soudem v Chebu je mu nařízena ústavní výchova. Do současné doby jeho pobyt není znám, měl by se pohybovat na Karlovarsku. Hledaný je 160 centimetrů vysoký, má štíhlou sportovní postavu, hnědočerné krátké vlasy a hnědé oči.

Bližší informace jsou na tomto odkazu: https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=22150906220308 Pokud je odkaz neaktivní, hledaný byl vypátrán.

Policisté přijmou k hledané osobě jakékoliv informace na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.



por. Mgr. Dagmar Brožová

21. března 2023

