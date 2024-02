Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pátráme po pohřešované ženě

PLACHTÍN - Žena odešla včerejšího dne ráno na procházku a do současné doby se nevrátila.

Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po pohřešované osobě :

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=11160227240311

(Je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Jmenovaná odešla z místa trvalého bydliště dne 26. února 2024 kolem 8. hodiny na pravidelnou procházku po okolí svého bydliště (cca 5 km), do současné doby se nevrátila a ani o sobě nedala žádnou zprávu. Pohřešovaná nemá u sebe mobilní telefon, ale má s sebou menší finanční hotovost.

Pohřešovaná by měla být oblečena do černého kabátu nad kolena, černého svetru, modrých džín, na nohou kožené dámské boty a černou koženou kabelku.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby podali zprávu na tísňovou linku 158.

