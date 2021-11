Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatel vnikl do areálu skrze díru v plotě

ZBIROŽSKO – Z objektu odcizil peníze i záznamové zařízení kamerového systému.

Radničtí policisté se zabývají případem krádeže, který se stal z 23. na 24. listopadu letošního roku v katastrálním území obce Zbiroh. Do jednoho areálu tam skrze již existující otvor v oplocení vnikl zatím neznámý pachatel, který za užití násilí překonal zámky zajišťující vstup do budovy kanceláře. Uvnitř z neuzamčené zásuvky stolu odcizil kovovou schránku s finanční hotovostí kolem 25 000 korun a dva kusy elektroniky. Za pomoci nalezených klíčů pak vnikl do stojící kontejnerové buňky, ze které odcizil záznamové zařízení kamerového systému. Pachatel tak svým jednáním způsobil celkovou škodu, která přesáhla 30 000 korun. Radniční policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Po pachateli a odcizených věcech pátrají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

26. 11. 2021

vytisknout e-mailem