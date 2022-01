Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatel si připravil věci ke krádeži

MĚSTO TOUŠKOV - Neznámý pachatel si vynosil sportovní vybavení z objektu ven pod okno, ale nakonec nic neodcizil. Majiteli způsobil škodu poškozením ve výši 5 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Město Touškov přijali oznámení o vloupáním do rodinného domu, ke kterému došlo v době od 10. ledna do 23. ledna letošního roku v menší obci nedaleko obce Město Touškov. Neznámý pachatel se dostal na oplocený pozemek u domu, rozbil okno, kterým se dostal do vnitřních prostor, které prohledal. Pachatel si z domu vynosil pod rozbité okno sadu golfových holí s míčky, dva snowboardy, lyžařské brýle a helmu, brankářskou hokejovou výstroj a lyže. To vše připravené ponechal na místě a nic neodcizil. Majiteli způsobil škodu poškozením ve výši 5 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody.



por. Ing. Eva Červenková

