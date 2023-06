Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečné prázdniny

PRAHA VENKOV-JIH – Předcházejme úrazům dětí i o letošních letních prázdninách.

Za několik dnů skončí školní rok a dětem začnou tolik jimi očekávané letní prázdniny. Děti budou mít mnohem více volného času a jejich denní režim se jim v mnohém změní. Některé pojedou se svými rodiči nebo prarodiči na dovolenou, jiné na letní tábory, ale mohou i zůstat doma. Letní prázdniny jsou pro děti časem, kdy mají více prostoru pro své aktivity, ale jsou i časem, ve kterém dochází k většímu počtu dětských úrazů. Mnoho úrazů má společného jmenovatele, kterým je snížená pozornost samotných dětí, jejich rodičů nebo doprovodu.

K úrazu dítěte může dojít, aniž by opustily byt nebo dům. Může se jednat o různé popáleniny, pády se schodů, pořezání, pokousání psem, pády malých dětí do bazénu, úraz elektrickým proudem. Mimo domov však na děti čeká daleko více možností, jak si úraz mohou přivodit, zejména při různých sportovních aktivitách, táboření, koupání, a to především při skákání do vody, kdy dítě nezná její hloubku. Pravidla bezpečného chování u vody řeší i preventivní projekt Bezpečně u vody. Další informace naleznete na webových stránkách Bezpečné dětství u vody a bez nehody.

Jsou to ale i různé rizikové a adrenalinové aktivity, které se ani sportem nazývat nedají, jako např. přebíhání před projíždějícími vozidly, vlaky, či jakékoliv soupeření nebo závodění na silnici při plném provozu. Dále v prázdninovém čase bohužel dochází také k nejvážnějším, nebo i ke smrtelným zraněním, především při dopravních nehodách, za které dítě v mnoha případech ani nemůže. Nebezpečná může být pro děti i jízda na koloběžce, jízdním kole, kolečkových bruslích, či jiném obdobném sportovním vybavení na silnici s běžným silničním provozem, ale i na komunikacích, určených právě těmto účastníkům silničního provozu.

Nejde o úplný výčet všech možností vzniku úrazu, ale o oslovení rodičů a všech, kteří budou děti hlídat, že tady takové nebezpečí existuje. Je na každém rodiči, aby své dítě dostatečně poučil a neustále mu připomínal, jak se má chovat a jaká pravidla na určitých místech dodržovat. Připomínat mu, že je nutné používat ochranné pomůcky, např. cyklistickou přilbu, ochranu kolen a loktů, ochranné brýle, že se musí chovat a jednat tak, aby byla co nejvíce snížena možnost vzniku úrazu. Rodiče vědí, že když svým ratolestem něco vysvětlují, tak jim rozumí, slyší je, ale v mnoha případech je moc nevnímají. Proto to opakování a připomínání. Úraz není náhoda, ale má za sebou nějakou příčinu nebo jednání. Vteřina nepozornosti mnohdy změní život jedince a celé rodiny.

Nezapomínejme na to, že i úrazům lze předcházet a můžeme si tak užít klidných a ničím nerušených prázdnin a dovolené.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

Praha venkov-JIH

22. června 2023

