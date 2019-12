Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Opilý chodec zavinil dopravní nehodu

POBĚŽOVICE – Přecházel vozovku mimo přechod pro chodce a narazil do boku přívěsu projíždějícího vozidla.

Dne 6. prosince 2019 v 16:55 hodin došlo k dopravní nehodě v obci Poběžovice ulice Vranovská. Čtyřiapadesátiletý chodec, předtím než začal přecházet pozemní komunikaci, se nepřesvědčil o tom, zda může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky. Vozovku přecházel mimo vyznačený přechod pro chodce v ulici Vranovská ve směru od obchodního domu COOP k hotelu Hubertus ve chvíli, kdy ulicí z jeho levé strany ve směru od obce Mnichov na obec Vlkanov projížděl řidič osobního automobilu Toyota s přívěsem. Chodec narazil do boku přívěsu projíždějícího vozidla. Při dopravní nehodě utrpěl tržnou ránu v oblasti hlavy a byl převezen k dalšímu ošetření do Domažlické nemocnice. Na výzvu policistů se dobrovolně podrobil odbornému měření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem. Odborné měření bylo provedeno ověřeným analyzátorem alkoholu s pozitivním výsledkem 1,96 promile alkoholu v krvi. Přítomnost alkoholu u řidiče byla dechovou zkouškou vyloučena. Při střetu nevznikla žádná škoda. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

9. prosince 2019

